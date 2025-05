Playoff Serie B: le designazioni arbitrali delle semifinali d’andata

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha comunicato le designazioni arbitrali per le semifinali d’andata dei play-off di Serie B, in programma martedì 21 maggio alle ore 20:30. Saranno Bonacina e Collu a dirigere le due sfide decisive per la corsa alla finale.

Catanzaro-Spezia sarà affidata a Bonacina, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Rossi M.. Il quarto ufficiale sarà Colombo, con Gariglio al VAR e Pezzuto all’AVAR.

Per Juve Stabia-Cremonese, la direzione sarà invece nelle mani di Collu, assistito da Bacini e Ricci, con Sozza come IV ufficiale. Al VAR ci sarà Meraviglia, AVAR Ghersini.

Le partite d’andata si giocheranno sui campi delle squadre peggio piazzate in classifica al termine della regular season: Juve Stabia (5ª) e Catanzaro (6ª) ospiteranno rispettivamente Cremonese (4ª) e Spezia (3ª).

Curiosità: tra le semifinaliste, Cremonese e Catanzaro avevano già raggiunto questa fase nella scorsa edizione dei play-off (2023-2024), confermando la loro continuità ai vertici del campionato cadetto.

🔹 Calendario semifinali d’andata play-off Serie B 2024-25

Martedì 21 maggio – ore 20:30

Catanzaro-Spezia: arbitro Bonacina

Juve Stabia-Cremonese: arbitro Collu