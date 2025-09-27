Serie B: 1-1 tra Bari e Sampdoria dopo i primi 45
È da poco terminato il primo tempo del match di Serie B tra Bari e Sampdoria. Finisce 1-1 la prima frazione di gioco tra le due squadre, con i padroni di casa che trovano il pareggio grazie al gol di Moncini dopo l’iniziale vantaggio dei blucerchiati
Inizio di partita molto fisico tra le due squadre. Ha sbloccare il risultato è al 28′ la formzione ospite, con il gol di Depaoli, che sfrutta un buon assist del giovane Pafundi. Dura solo quattro minuti però il vantaggio dei blucerchiati, con i biancorossi che mettono subito il risultato in parità con la rete di Moncini