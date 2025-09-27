Serie B: 1-1 tra Bari e Sampdoria dopo i primi 45

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

È da poco terminato il primo tempo del match di Serie B tra Bari e Sampdoria. Finisce 1-1 la prima frazione di gioco tra le due squadre, con i padroni di casa che trovano il pareggio grazie al gol di Moncini dopo l’iniziale vantaggio dei blucerchiati

Inizio di partita molto fisico tra le due squadre. Ha sbloccare il risultato è al 28′ la formzione ospite, con il gol di Depaoli, che sfrutta un buon assist del giovane Pafundi. Dura solo quattro minuti però il vantaggio dei blucerchiati, con i biancorossi che mettono subito il risultato in parità con la rete di Moncini

Ultimissime

Monza-Padova, Bianco: «Siamo stati sfortunati, dobbiamo lavorare di più»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Monza-Padova, Varas: «Serata perfetta, abbiamo affrontato la partita con umiltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Mantova, idea Bisoli in caso di esonero per Possanzini

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Serie B: 1-1 tra Bari e Sampdoria dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

Seria A: finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025