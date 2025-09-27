Seria A: finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 27, 2025

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 27: Kenan Yildiz of Juventus battles for the ball with Raoul Bellanova of Atalanta during the Serie A match between Juventus FC and Atalanta BC at Allianz Stadium on September 27, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Chris Ricco - Juventus FC/Getty Images)

Si è da poco concluso il match tra Juventus e Atalanta, valevole per la quinta giornata di Serie A. Finisce il pareggio il match tra le due squadre, con Cabal che risponde al gol nella prima frazione di gioco di Sulemana

Primo tempo equilibrato tra le due squadre, con la Juventus che si rende più pericoloso, facendosi vedere in più di un occasione dalle parti di Carnesecchi. Ma a fine primo tempo è l’Atalanta a trovare il vantaggio, grazie ad una bella azione di Sulemana che si conclude con il gol.

La Juventus fa fatica a reagire, e l’Atalanta va vicina al doppio vantaggio con Kristovic. Al 78′ però i padroni di casa trovano il pareggio, grazie al gol del centrale di difesa Juan Cabral. Dopo l’espulsione all’80’ di De Roon, nel finale forcing dei bianconeri, che non riescono però a trovare il gol vittoria. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Napoli – 12 punti

Juventus – 11punti

Milan – 9punti

Roma – 9punti

Atalanta – 9 punti

Cremonese – 9 punti

Como – 8 punti

Cagliari – 7 punti

Udinese – 7 punti

Inter – 6 punti

Bologna – 6 punti

Torino – 4 punti

Lazio – 3 punti

Sassuolo – 3 punti

Verona – 3 punti

Genoa – 2 punti

Fiorentina – 2 punti

Parma – 2 punti

Pisa – 1 punto

Lecce – 1 punto

