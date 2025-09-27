Seria A: finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta. La classifica aggiornata
Si è da poco concluso il match tra Juventus e Atalanta, valevole per la quinta giornata di Serie A. Finisce il pareggio il match tra le due squadre, con Cabal che risponde al gol nella prima frazione di gioco di Sulemana
Primo tempo equilibrato tra le due squadre, con la Juventus che si rende più pericoloso, facendosi vedere in più di un occasione dalle parti di Carnesecchi. Ma a fine primo tempo è l’Atalanta a trovare il vantaggio, grazie ad una bella azione di Sulemana che si conclude con il gol.
La Juventus fa fatica a reagire, e l’Atalanta va vicina al doppio vantaggio con Kristovic. Al 78′ però i padroni di casa trovano il pareggio, grazie al gol del centrale di difesa Juan Cabral. Dopo l’espulsione all’80’ di De Roon, nel finale forcing dei bianconeri, che non riescono però a trovare il gol vittoria. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 12 punti
Juventus – 11punti
Milan – 9punti
Roma – 9punti
Atalanta – 9 punti
Cremonese – 9 punti
Como – 8 punti
Cagliari – 7 punti
Udinese – 7 punti
Inter – 6 punti
Bologna – 6 punti
Torino – 4 punti
Lazio – 3 punti
Sassuolo – 3 punti
Verona – 3 punti
Genoa – 2 punti
Fiorentina – 2 punti
Parma – 2 punti
Pisa – 1 punto
Lecce – 1 punto