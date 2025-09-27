Frosinone, Grosso: «Gol dedicato a mio nonno, siamo una famiglia»
Filippo Grosso, protagonista nella vittoria del Frosinone contro il Mantova, ha raccontato le sue emozioni in conferenza stampa nel post partita.
«Gol merito di tutti»
«Le emozioni sono tantissime – ha dichiarato Grosso – non riesco neanche a spiegarle. Questo gol è merito di tutti: dall’allenatore, al presidente, ai miei compagni».
«Siamo come una famiglia»
«Ho sensazioni buone – ha aggiunto il centrocampista – sono in un ottimo gruppo, siamo come una famiglia. E questo è un punto fondamentale per fare un grande campionato».
La dedica speciale
Infine, una dedica personale: «Do sempre tutto quello che ho per la squadra, sia nelle cose che riescono bene che in quelle che riescono meno. Questo gol lo dedico a mio nonno, scomparso poco prima della partita, e a mio padre».