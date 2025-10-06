Serie A, ufficializzati anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata: ecco tutte le date e gli orari

La Lega Serie A ha ufficializzato oggi il calendario di anticipi e posticipi del campionato dalla 13ª alla 22ª giornata, coprendo il periodo che va dal 28 novembre 2025 al 26 gennaio 2026. Si completa così la programmazione degli incontri con date e orari precisi, comprensivi delle partite trasmesse in esclusiva da Sky.

Il programma prenderà il via con la 13ª giornata (28 novembre – 1 dicembre), che si aprirà con Como-Sassuolo il venerdì sera e si chiuderà con Bologna-Cremonese il lunedì. Spicca il big match Roma-Napoli di domenica 30 novembre alle 20.45, mentre Milan-Lazio andrà in scena sabato sera in diretta Sky.

Nella 14ª giornata (6-8 dicembre) il piatto forte sarà Napoli-Juventus domenica 7 alle 20.45, preceduto da Inter-Como sabato e da Verona-Atalanta in notturna.

Il weekend del 15 dicembre sarà invece caratterizzato da Bologna-Juventus e Roma-Como nel posticipo del lunedì, con la 15ª giornata che propone anche Atalanta-Cagliari e Parma-Lazio.

Prima della pausa natalizia si giocherà la 16ª giornata, in programma tra il 20 dicembre e il 15 gennaio: in evidenza Juventus-Roma (20 dicembre), Napoli-Parma (14 gennaio) e Inter-Lecce (14 gennaio sera).

Il calcio delle feste proseguirà con la 17ª giornata (27-29 dicembre), che vedrà il derby emiliano Bologna-Sassuolo e la sfida di alta quota Atalanta-Inter. A chiudere il 2025 sarà Roma-Genoa, lunedì 29 dicembre alle 20.45.

Il nuovo anno si aprirà con la 18ª giornata (2-4 gennaio 2026): riflettori su Cagliari-Milan il 2 gennaio e Atalanta-Roma il 3 gennaio. La settimana successiva, per la 19ª giornata (6-8 gennaio), si disputeranno Sassuolo-Juventus, Parma-Inter e Milan-Genoa, mentre Lecce-Roma sarà trasmessa su Sky.

Nella 20ª giornata (10-12 gennaio) il big match sarà Inter-Napoli, preceduto da Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino. Lunedì 12 chiuderanno il turno Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese.

Il calendario prosegue con la 21ª giornata (16-19 gennaio), che prevede Napoli-Sassuolo, Cagliari-Juventus e Torino-Roma, con il posticipo Lazio-Como in chiusura di lunedì.

Infine, la 22ª giornata (23-26 gennaio) offrirà subito un grande appuntamento: Inter-Pisa aprirà il turno di venerdì, mentre il clou sarà Juventus-Napoli domenica 25 gennaio alle 18 su Sky. Completeranno il programma Roma-Milan in serata e Lecce-Lazio sabato 24 come anticipo di cartello.