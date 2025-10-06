Palermo regina degli spalti: rosanero in testa alla classifica spettatori della Serie B

La Serie B continua a confermarsi non solo come un campionato equilibrato e spettacolare sul campo, ma anche come una delle competizioni più seguite d’Italia. Stadi pieni, passione e tifo che si respirano in ogni angolo della penisola, da nord a sud: è questa la fotografia che emerge dai dati ufficiali raccolti da StadiaPostCards.com sugli spettatori presenti nelle prime giornate del torneo.

E in vetta, ancora una volta, c’è Palermo. Il club rosanero domina la speciale classifica con 127.345 spettatori complessivi nelle quattro gare casalinghe disputate finora e una media di 31.836 tifosi a partita, numeri che raccontano meglio di qualsiasi parola il legame indissolubile tra la città e la squadra di Filippo Inzaghi.

Un pubblico da Serie A, quello del Renzo Barbera, che rappresenta il dodicesimo uomo in campo e che, di settimana in settimana, continua a spingere Brunori e compagni verso l’obiettivo promozione.

Alle spalle del Palermo si piazza la Sampdoria, che con 94.090 spettatori in quattro partite registra una media di 23.523 tifosi, seguita a distanza dal Modena con 42.780 presenze complessive e una media di 10.695.

Tra le piazze più calde figurano anche Bari (38.752 totali, 12.857 di media), Cesena (36.226 totali, 12.075 di media) e Frosinone (32.783 totali, 10.928 di media). Bene anche realtà come Catanzaro e Avellino, che si confermano bacini di grande partecipazione popolare.

Nella parte centrale della graduatoria si trovano Spezia, Reggiana, Pescara, Venezia, Mantova e Padova, tutte sopra i 6.000 spettatori medi, mentre chiudono Carrarese, Juve Stabia e Virtus Entella, società più piccole ma comunque sostenute da un tifo appassionato.

Una Serie B che, anche sugli spalti, dimostra di avere un’anima forte e autentica, fatta di entusiasmo, appartenenza e amore per la maglia. E in questo scenario, il Palermo continua a essere un modello di partecipazione e calore, con il Barbera che ogni settimana regala una cornice degna dei grandi palcoscenici.