Fico: «Grande gara contro il Cesena. Magnani e Girma fondamentali per la Reggiana»

Il vicepresidente della Reggiana, Giuseppe Fico, ha commentato a Teletricolore il successo nel derby contro il Cesena, lodando la prestazione della squadra nonostante il calo fisico nel finale.

«Abbiamo giocato bene, disputato una grandissima gara – ha dichiarato Fico –. Il mister ha studiato bene la partita in settimana, sapevo da qualche giorno che avremmo giocato così. Nella ripresa eravamo un po’ stanchi: davanti non riuscivamo più a pressare né a ripartire. Marras è uscito perché non ce la faceva più, Portanova era esausto e non avevamo più cambi a disposizione», ha spiegato il dirigente, come riportato da Tuttoreggiana.com.

Fico ha poi speso parole di elogio per Giangiacomo Magnani, difensore di proprietà del Palermo attualmente in prestito alla Reggiana: «Si è vista la sua qualità, soprattutto nella ripresa, quando il Cesena ha buttato dentro una decina di palloni e lui li ha recuperati tutti. È un giocatore molto importante, speriamo che rientri al cento per cento il prima possibile. Credo che dopo la sosta sarà al top».

Infine, il vicepresidente ha sottolineato anche l’importanza di Natan Girma: «È un giocatore fondamentale per noi, come Magnani e Portanova. Abbiamo alcune armi importanti nella rosa e contiamo di sfruttarle nei prossimi mesi. Adesso pensiamo a fare punti e a salvarci, poi si vedrà il futuro. L’obiettivo non cambia».