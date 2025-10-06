Athletic Palermo, il vicepresidente Cottone: «Costruiamo per il futuro, il nostro obiettivo è una salvezza serena»

Come ogni anno, si sta svolgendo in questi giorni il Palermo Football Meeting, ospitato nella splendida cornice de La Braciera in Villa. L’evento, organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo, riunisce dirigenti, allenatori e addetti ai lavori del mondo del calcio.

Tra gli ospiti di questa edizione, il vicepresidente dell’Athletic Palermo, Antonio Cottone, che ha fatto il punto sulla crescita della formazione palermitana, impegnata nel suo primo anno in Serie D.

«Non abbiamo velleità sul breve termine – ha dichiarato Cottone –. A noi interessa costruire, cementare quello che stiamo facendo e consolidare ancora di più ciò che ci eravamo prefissati lo scorso anno. Volevamo vincere e abbiamo vinto, adesso auspichiamo una salvezza serena che ci consenta di gettare le basi per il futuro».

Il dirigente ha poi illustrato i progetti in corso e le iniziative dedicate ai giovani: «Quest’anno stiamo lavorando non solo sul campo ma anche su tanti altri fronti: il campo di Capaci, il settore giovanile, il coach lab – un’idea del nostro direttore Giorgio Perinetti – e l’area performance, proposta dal nostro preparatore atletico Marco Nastasi. Tutte attività che vogliamo usare per avvicinare al calcio quanti più ragazzi possibile».