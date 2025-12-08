Serie A, Udinese-Genoa 1-2: rossoblù corsari alla Bluenergy, decide Norton-Cuffy nel finale. La classifica aggiornata

Il Genoa sbanca la Bluenergy Arena superando l’Udinese per 1-2 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. La squadra di Daniele De Rossi parte meglio e trova il vantaggio al 34’: Okoye commette un fallo in area e concede il rigore, che Ruslan Malinovskyi trasforma con freddezza portando in avanti i rossoblù.

L’Udinese reagisce con determinazione, sfiorando più volte il pareggio tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, ma è solo al 65’ che Piotrowski pesca il jolly: il polacco riceve un pallone al limite e scarica un destro all’incrocio, imprendibile per Leali, fissando l’1-1.

La partita resta viva e combattuta, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 68’ Marcandalli va vicino al gol per il Genoa, ma Okoye salva i friulani con una parata splendida. I ritmi restano alti fino all’83’, quando una mischia in area bianconera favorisce Ekuban: l’attaccante serve Brooke Norton-Cuffy, che con un sinistro potente trova l’angolo alto e firma il definitivo 1-2.

Nel finale l’Udinese tenta l’assalto, ma Leali è attento sulle ultime iniziative di Modesto e Lovric. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Genoa conquista tre punti fondamentali in trasferta, mentre ai friulani resta il rammarico per una buona reazione non premiata dal risultato.

LA CLASSIFICA

Napoli – 31

Inter – 30

Milan – 28

Roma – 27

Bologna – 25

Como – 24

Juventus – 23

Sassuolo – 20

Cremonese – 20

Lazio – 19

Udinese – 18

Atalanta – 16

Torino – 14

Cagliari – 14

Parma – 14

Genoa – 14

Lecce – 13

Pisa – 10

Verona – 9

Fiorentina – 6