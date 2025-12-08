Serie A, Udinese-Genoa 1-2: rossoblù corsari alla Bluenergy, decide Norton-Cuffy nel finale. La classifica aggiornata
Il Genoa sbanca la Bluenergy Arena superando l’Udinese per 1-2 al termine di una gara intensa e ricca di episodi. La squadra di Daniele De Rossi parte meglio e trova il vantaggio al 34’: Okoye commette un fallo in area e concede il rigore, che Ruslan Malinovskyi trasforma con freddezza portando in avanti i rossoblù.
L’Udinese reagisce con determinazione, sfiorando più volte il pareggio tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, ma è solo al 65’ che Piotrowski pesca il jolly: il polacco riceve un pallone al limite e scarica un destro all’incrocio, imprendibile per Leali, fissando l’1-1.
La partita resta viva e combattuta, con occasioni da una parte e dall’altra. Al 68’ Marcandalli va vicino al gol per il Genoa, ma Okoye salva i friulani con una parata splendida. I ritmi restano alti fino all’83’, quando una mischia in area bianconera favorisce Ekuban: l’attaccante serve Brooke Norton-Cuffy, che con un sinistro potente trova l’angolo alto e firma il definitivo 1-2.
Nel finale l’Udinese tenta l’assalto, ma Leali è attento sulle ultime iniziative di Modesto e Lovric. Dopo 6 minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Genoa conquista tre punti fondamentali in trasferta, mentre ai friulani resta il rammarico per una buona reazione non premiata dal risultato.
LA CLASSIFICA
Napoli – 31
Inter – 30
Milan – 28
Roma – 27
Bologna – 25
Como – 24
Juventus – 23
Sassuolo – 20
Cremonese – 20
Lazio – 19
Udinese – 18
Atalanta – 16
Torino – 14
Cagliari – 14
Parma – 14
Genoa – 14
Lecce – 13
Pisa – 10
Verona – 9
Fiorentina – 6