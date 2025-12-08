Serie B: pari senza reti tra Entella e Spezia dopo i primi 45′
Si chiude senza reti il primo tempo del derby ligure tra Virtus Entella e Spezia allo stadio «Enrico Sannazzari» di Chiavari, in una frazione combattuta, intensa e segnata dagli errori in impostazione da entrambe le parti.
L’Entella parte con maggiore convinzione, approfittando delle difficoltà dello Spezia nella gestione del pallone. Al 17’ gli uomini di Chiappella trovano anche il gol con Guiu, bravo a sfruttare una disattenzione di Wisniewski e a dribblare Mascardi, ma il VAR interviene per un controllo di braccio e l’arbitro Colombo annulla tutto. Da lì i padroni di casa continuano a premere, sfiorando l’1-0 al 28’ con la spaccata dello stesso Guiu che termina di poco a lato.
Lo Spezia, pur soffrendo, ha avuto la sua grande occasione al 14’: Artistico colpisce di testa da due passi, ma Colombi compie un intervento decisivo salvando il risultato. Gli ospiti provano anche qualche ripartenza, non sempre ben gestita, come quella al 24’ in cui Artistico si allunga troppo il pallone favorendo l’uscita del portiere biancoceleste.
Nel finale di tempo sale la tensione: diversi ammoniti, proteste accese e ritmo spezzettato. A livello di gioco l’Entella mostra maggiore continuità, mentre la squadra di Donadoni appare più timorosa dopo il gol annullato.
La prima frazione si chiude così sullo «0-0», con una gara ancora apertissima e pronta a decidersi nei dettagli nella ripresa.