Di Marzio: "Union Brescia cambia guida tecnica: esonerato Diana, nel mirino Corini"

Dicembre 8, 2025

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su “La Casa di C”, l’Union Brescia ha deciso di sollevare Aimo Diana dall’incarico di allenatore, dopo la sconfitta nel derby con il Lumezzane e una serie di risultati negativi.

Il club sembra avere già individuato il sostituto: Eugenio Corini, ex tecnico promosso in A con il Brescia, sarebbe in pole position per la panchina biancoblù. Un ritorno che farebbe tornare a casa un “figlio” del club, nella speranza di invertire la rotta.

Nei comunicati ufficiali l’addio a Diana è motivato dalla volontà di “ripartire” e dalla necessità di dare nuovo slancio alla stagione. La trattativa con Corini è adesso al centro dell’attenzione, in attesa di definire termini e condizioni per un accordo.

Dicembre 8, 2025

Dicembre 8, 2025

Dicembre 8, 2025

Dicembre 8, 2025

Dicembre 8, 2025