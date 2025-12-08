Padova, Crisetig dopo il pari con il Cesena: «Prestazione importante, il Papu ci darà una grande mano»

Lorenzo Crisetig, centrocampista del Padova, ha commentato in conferenza stampa l’1-1 maturato contro il Cesena, sottolineando l’importanza del punto conquistato e la solidità mostrata dalla squadra.

Il mediano biancoscudato, come riportato da trivenetogoal.it, ha scherzato sul gol realizzato: «Le paste le porta lui» ha detto sorridendo, prima di analizzare la prestazione della squadra.

Crisetig ha evidenziato come, nonostante dall’esterno possa sembrare che siano i senatori a trainare il gruppo, anche i nuovi acquisti stiano offrendo un contributo fondamentale: «I ritmi sono alti, le partite tante, ma tutti in allenamento andiamo al massimo. Questa è la cosa che ci contraddistingue».

Soddisfazione anche per la reazione mostrata dopo lo svantaggio: «Era molto importante raccogliere punti. Abbiamo mosso bene palla, con pazienza, ed è fondamentale essere riusciti a recuperare la partita».

Infine, parole al miele per il Papu Gómez, autore di una prova di qualità: «Ha qualità incredibili. Non dimentichiamo i due anni di inattività e l’infortunio importante. Può fare la differenza e creare imprevedibilità, ci darà una grande mano».

Un pareggio che dà fiducia e conferma la crescita del Padova, sempre più consapevole della propria forza.