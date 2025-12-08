Serie B, tra Bari e Pescara termina 1-1. Show Desplanches. La classifica aggiornata

Nel pomeriggio al San Nicola, Bari e Pescara si dividono la posta: 1-1 al termine di una gara intensa, decisa da un gol per tempo e da un protagonista inaspettato tra i pali.

Al 9′ del primo tempo è il Pescara a passare in vantaggio grazie a Antonio Di Nardo, che di testa finalizza un cross perfetto — 1-0 e fischi da parte dei pochi tifosi presenti.

Ma la svolta del match è rappresentata dalle parate di Desplanches: l’estremo difensore ex-Palermo si dimostra subito reattivo, con un’uscita bassa su Pagano all’11′.

Nella ripresa il Bari cresce, spinto dall’uomo in più in campo dopo l’espulsione di Olzer, e al 62′ conquista un calcio di rigore. Ma è ancora Desplanches a negare il pareggio: due interventi consecutivi da applausi, prima bloccando la conclusione di Moncini, poi respingendo il secondo tiro dopo la ribattuta del penalty.

Tuttavia al minuto 82 il Bari non molla: su cross di Dorvàl, Giacomo Maggiore anticipa tutti di testa e firma l’1-1.

Gli ultimi assalti biancorossi non portano al sorpasso: nel recupero una prodezza difensiva salva il Pescara e chiude il match.

In una giornata difficile per il Bari — sotto pressione anche fuori dal campo dopo recenti contestazioni — il Pescara conquista un punto prezioso grazie soprattutto a un Desplanches in stato di grazia.

La classifica aggiornata

Frosinone – 31

Monza – 31

Cesena – 27

Venezia – 26

Palermo – 26

Modena – 26

Catanzaro – 22

Empoli – 20

Reggiana – 20

Avellino – 20

Juve Stabia – 19

Padova – 18

Carrarese – 16

Entella – 15

Bari – 15

Sudtirol – 14

Mantova -14

Sampdoria – 13

Spezia – 11

Pescara – 10