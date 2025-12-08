Serie B, tra Bari e Pescara termina 1-1. Show Desplanches. La classifica aggiornata
Nel pomeriggio al San Nicola, Bari e Pescara si dividono la posta: 1-1 al termine di una gara intensa, decisa da un gol per tempo e da un protagonista inaspettato tra i pali.
Al 9′ del primo tempo è il Pescara a passare in vantaggio grazie a Antonio Di Nardo, che di testa finalizza un cross perfetto — 1-0 e fischi da parte dei pochi tifosi presenti.
Ma la svolta del match è rappresentata dalle parate di Desplanches: l’estremo difensore ex-Palermo si dimostra subito reattivo, con un’uscita bassa su Pagano all’11′.
Nella ripresa il Bari cresce, spinto dall’uomo in più in campo dopo l’espulsione di Olzer, e al 62′ conquista un calcio di rigore. Ma è ancora Desplanches a negare il pareggio: due interventi consecutivi da applausi, prima bloccando la conclusione di Moncini, poi respingendo il secondo tiro dopo la ribattuta del penalty.
Tuttavia al minuto 82 il Bari non molla: su cross di Dorvàl, Giacomo Maggiore anticipa tutti di testa e firma l’1-1.
Gli ultimi assalti biancorossi non portano al sorpasso: nel recupero una prodezza difensiva salva il Pescara e chiude il match.
In una giornata difficile per il Bari — sotto pressione anche fuori dal campo dopo recenti contestazioni — il Pescara conquista un punto prezioso grazie soprattutto a un Desplanches in stato di grazia.
La classifica aggiornata
Frosinone – 31
Monza – 31
Cesena – 27
Venezia – 26
Palermo – 26
Modena – 26
Catanzaro – 22
Empoli – 20
Reggiana – 20
Avellino – 20
Juve Stabia – 19
Padova – 18
Carrarese – 16
Entella – 15
Bari – 15
Sudtirol – 14
Mantova -14
Sampdoria – 13
Spezia – 11
Pescara – 10