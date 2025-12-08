Empoli-Palermo: Pohjanpalo eletto Player of the Match

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Joel Pohjanpalo è stato incoronato player of the match dai tifosi rosanero dopo la brillante vittoria del Palermo per 1-3 sul campo dell’Empoli. L’attaccante finlandese ha trascinato la squadra con una prestazione da vero leader, impreziosita da una doppietta che ha indirizzato la gara.

Decisivo sia in fase realizzativa che nel lavoro senza palla, Pohjanpalo ha confermato ancora una volta il suo valore e il suo peso all’interno dell’organico rosanero. Al termine della partita, il voto dei tifosi non ha lasciato dubbi: è lui il protagonista assoluto della serata.

Ultimissime

Serie A, Udinese-Genoa 1-2: rossoblù corsari alla Bluenergy, decide Norton-Cuffy nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Padova, Crisetig dopo il pari con il Cesena: «Prestazione importante, il Papu ci darà una grande mano»

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Serie B, tra Bari e Pescara termina 1-1. Show Desplanches. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Empoli-Palermo: Pohjanpalo eletto Player of the Match

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Teo Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025