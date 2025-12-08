Empoli-Palermo: Pohjanpalo eletto Player of the Match

Joel Pohjanpalo è stato incoronato player of the match dai tifosi rosanero dopo la brillante vittoria del Palermo per 1-3 sul campo dell’Empoli. L’attaccante finlandese ha trascinato la squadra con una prestazione da vero leader, impreziosita da una doppietta che ha indirizzato la gara.

Decisivo sia in fase realizzativa che nel lavoro senza palla, Pohjanpalo ha confermato ancora una volta il suo valore e il suo peso all’interno dell’organico rosanero. Al termine della partita, il voto dei tifosi non ha lasciato dubbi: è lui il protagonista assoluto della serata.