Fiocco azzurro in casa Palermo: è nato Teo Bereszynski

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 8, 2025

Giornata speciale per il calciatore del Palermo Barton Bereszynski. Il difensore rosanero è diventato papà in seguito alla nascita del figlio Teo. A comunicarlo è lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali.

Questo il messaggio del club:

“Fiocco azzurro in casa Palermo. È nato Teo Bereszynski, figlio del nostro Bartosz. Al piccolo, alla mamma Jessica, alla sorellina Carla e al papà gli auguri del Presidente Dario Mirri, del City Football Group e di tutta la famiglia rosanero”

