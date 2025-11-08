Serie A: pari a reti bianche nel derby della Mole, Juventus e Torino si dividono la posta in palio. La classifica aggiornata
Termina all'”Allianz Stadium” il derby della mole tra Juventus e Torino. L’incontro si conclude con un pari senza reti, in cui nessuna delle due formazioni riesce a prendere il sopravvento.
Primo frazione di gioco che pende dalla parte dei bianconeri, che nonostante il 75% di possesso palla non riesce a sbloccare il risultato. Nei secondi 45 minuti continua la supremazia territoriale della formazione di Luciano Spalletti, con gli ospiti che però in un paio di occasioni impensieriscono Di Gregorio. Il match si conclude con un nulla di fatto, con le due squadre che si dividono la posta in palio.
Con questo pareggio la Juventus sale al quinto posto in classifica, raggiungendo quota 19 punti. Undicesimo, invece, il Torino con 14 punti punti all’attivo. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Napoli – 22
Inter – 21
Milan – 21
Roma – 21
Juventus – 19
Bologna – 18
Como – 18
Lazio – 15
Udinese – 15
Cremonese – 14
Torino – 14
Atalanta – 13
Sassuolo – 13
Cagliari – 10
Lecce – 10
Pisa – 9
Parma – 7
Genoa – 6
Verona – 6
Fiorentina – 4