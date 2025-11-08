Mantova, Bani dopo il successo contro il Padova: «Le vittorie danno fiducia, ma dobbiamo essere più concreti»

Nel post partita del match tra Mantova e Padova, vinto dagli uomini di Davide Possanzini per 1-0, ha commentato la gara in conferenza stampa il centrocampista dei biancorossi Cristiano Bani

«La vittoria con la Sampdoria ci ha dato una bella iniezione di fiducia che ci ha portato oggi a strappare i tre punti – ha dichiarato -. Abbiamo avuto il predominio della partita, abbiamo avuto la fortuna della traversa di Buonaiuto ma ci ha dato la spinta giusta per fare un grande punto. Penso che l’1-0 sia un risultato giusto, dobbiamo migliorare dal punto di vista della concretezza»

Bani ha poi chiarito i dubbi sul suo ruolo: «Sono un terzino, mi sento un terzino e lo sapevo già da inizio anno. Con il gioco di Possanzini vengono esaltate le mie qualità di palleggio, quindi ormai non mi pesa più non giocare a centrocampo»

Infine, fa i suoi complimenti alla squadra: «Le vittorie ti danno fiducia, devo riconoscere che siamo dei grandissimi professionisti: anche quando tutto andava male, spingevamo fortissimo in allenamento perché eravamo sicuri che, prima o poi, tutto sarebbe tornato indietro”»