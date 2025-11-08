Sudtirol-Carrarese, Castori: «Pareggio da accettare con entusiasmo, abbiamo dato tutto»

In seguito al match tra Sudtirol e Carrarese, terminato sul risultato di 1-1, ha commentato il match e analizzato la prestazione dei suoi giocatori l’allenatore dei tirolesi Fabrizio Castori

«Questo è un risultato da accettare con entusiasmo – ha dichiarato -. I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria per impegno, cuore e dispendio fisico. Giocare in dieci per quasi novanta minuti non è semplice, ma abbiamo dato fondo a tutte le nostre risorse».

Castori ha poi aggiunto: «Quando la squadra tiene bene il campo, cambiare non sempre significa migliorare. In certe situazioni serve più l’esperienza che la freschezza. Stiamo tornando il Südtirol di sempre. Recuperiamo giocatori importanti e la condizione generale sta crescendo»

Infine sui prossimi match dichiara: «Dopo la sosta saremo più competitivi. Abbiamo scaldato il pubblico, l’abbiamo trascinato con la nostra voglia di lottare. In quei momenti di sofferenza, sentire la gente dalla nostra parte è stato bellissimo»