Serie B, Palermo resta 5°: Juve Stabia ferma i rosanero e la vetta si allontana. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

 

Una sconfitta che pesa quella del Palermo contro la Juve Stabia: i rosanero perdono 1-0 a Castellammare di Stabia e restano al quinto posto in Serie B, a sei punti dalla vetta occupata da Modena.

Il gol di Cacciamani nel primo tempo ha condannato la squadra di Filippo Inzaghi, incapace di reagire. La sconfitta, unita all’espulsione di Ranocchia nel finale, rende ancora più amara la serata.

Con 19 punti, il Palermo mantiene la zona playoff, ma vede la vetta allontanarsi: alle spalle, invece, le inseguitrici restano vicine e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.

La classifica aggiornata

Modena – 25

Monza – 23

Frosinone – 22

Cesena – 20

Palermo – 19

Juve Stabia – 17

Venezia – 16

Reggiana – 16

Avellino – 16

Carrarese – 15

Catanzaro – 15

Padova – 14

Empoli – 14

Entella – 14

Bari – 13

Südtirol – 12

Mantova – 11

Spezia – 8

Pescara – 8

Sampdoria – 7

Ultimissime

Serie B, Palermo resta 5°: Juve Stabia ferma i rosanero e la vetta si allontana. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Juve Stabia-Palermo 1-0: le pagelle del match

Rosario Di Stefano Novembre 8, 2025

Sottil: «Il Modena ha fatto una partita straordinaria. Solo noi in campo, complimenti ai ragazzi»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Juve Stabia-Palermo, controlli serrati al “Menti” dopo il commissariamento del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Aquilani duro dopo Empoli–Catanzaro: «Un passo indietro è dire poco, siamo stati apatici e superficiali»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025