Serie B, Palermo resta 5°: Juve Stabia ferma i rosanero e la vetta si allontana. La classifica aggiornata
Una sconfitta che pesa quella del Palermo contro la Juve Stabia: i rosanero perdono 1-0 a Castellammare di Stabia e restano al quinto posto in Serie B, a sei punti dalla vetta occupata da Modena.
Il gol di Cacciamani nel primo tempo ha condannato la squadra di Filippo Inzaghi, incapace di reagire. La sconfitta, unita all’espulsione di Ranocchia nel finale, rende ancora più amara la serata.
Con 19 punti, il Palermo mantiene la zona playoff, ma vede la vetta allontanarsi: alle spalle, invece, le inseguitrici restano vicine e pronte ad approfittare di eventuali passi falsi.
La classifica aggiornata
Modena – 25
Monza – 23
Frosinone – 22
Cesena – 20
Palermo – 19
Juve Stabia – 17
Venezia – 16
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Catanzaro – 15
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 12
Mantova – 11
Spezia – 8
Pescara – 8
Sampdoria – 7