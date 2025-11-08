Juve Stabia-Palermo 1-0: le pagelle del match
A Castellammare di Stabia con pochi supporters al seguito, per via del divieto di trasferta ai tifosi residenti a Palermo, i rosanero di mister Filippo Inzaghi inseguono la seconda vittoria consecutiva. Dopo il netto 5-0 nell’ultimo turno ai danni del Pescara, nella 12^ giornata del campionato cadetto il Palermo trova dinanzi a sé la Juve Stabia. Nei primi minuti della prima frazione, i rosa partono bene. Diversi fraseggi e azioni pericolose ma poca concretezza per gli uomini di Inzaghi.
Sono bravi i padroni di casa che, su uno scivolone di Pierozzi, riescono a scippare palla e a concretizzare la rete, con Cacciamani, che porta avanti la Juve Stabia. Il match scivola all’intervallo sull’1-0 per le vespe. Nella ripresa Inzaghi prova a cambiare qualcosa, ma i rosanero non riescono a creare grandi occasioni. Al “Romeo Menti” il Palermo fa un netto passo indietro, la Juve Stabia vince per 1-0.
Di seguito le pagelle del match targate Ilovepalermocalcio.com:
Joronen 6 – Subito una parata importante dopo solo 1’ sul tiro di Mosti. È poco reattivo, in occasione della rete del vantaggio della Juve Stabia targata Cacciamani, ma tiene a galla i rosanero sul colpo di testa di Giorgini all’83’. Gara, in generale, sufficiente.
Ceccaroni 6 – Sempre attento e preciso negli interventi. Dal suo lato si passa difficilmente.
Bani 6 – Indispensabile nella difesa rosanero. Buca l’intervento in una sola occasione nel primo tempo su Candellone, ma è bravo a rimediare. Sul gol di Cacciamani non ha colpe. Dal 46’ Peda S.V.
Bereszynski 5.5 – Rischia tanto nella prima frazione. Scivola, indietreggiando, in campo aperto ma è bravo a chiudere su Correia. La rete del vantaggio delle vespe arriva proprio dal suo lato. Dal 70’ Corona S.V.
Augello -6 – Sfiora il gol dopo 5’ con un mancino al volo, su cross di Palumbo, che esce di pochi centimetri. È meno preciso del solito in fase difensiva.
Ranocchia -5 – Si divora un gol al 7’ minuto. Non riesce ad entrare mai nel vivo del gioco del Palermo, spesso sembra nascondersi tra le maglie avversarie. Gara di bassa personalità. Prende un rosso al 90’ per proteste.
Segre 5 – Tanta corsa ma poca concretezza per il n.8 rosanero. Invisibile in fase di costruzione.
Pierozzi 5.5 – È sfortunato in occasione del vantaggio dei padroni di casa targato Cacciamani. Scivola dando il via all’azione del vantaggio delle vespe. Non è incisivo, come suo solito, in fase offensiva. Dal 75’ Diakitè S.V.
Palumbo 5 – Prende un giallo al 19’ oggettivamente evitabile. Tenta di inventare ma cala drasticamente di rendimento col passare dei minuti. Dal 62’ Vasic 6 – Entra bene in partita, cercando spesso di saltare l’uomo. È tra i migliori dei suoi.
Pohjanpalo 5.5 – Non viene mai messo in condizione di far gol, ma allo stesso tempo non riesce a crearsi occasioni importanti.
Brunori 5.5 – Nel primo tempo mette una palla importante in area per Pierozzi che da pochi metri dalla porta sbaglia scelta, poi prende un giallo al 30’. Non riesce, quasi mai, a calciare verso la porta. Dal 61’ Le Douaron 5 – Entra senza riuscire ad incidere in alcun modo.
F. Inzaghi 5.5 – Passo indietro importante per i suoi. Il Palermo soffre il campo, ma non è mai pericoloso non riuscendo a reagire al vantaggio delle vespe. Prova a cambiare qualcosa nella ripresa, ma dalla panchina c’è poco da pescare. Gara da rivedere.
JUVE STABIA: Confente 6 ; Ruggiero 6 ; Giorgini 6.5; Bellich 6 ; Carissoni ; Leone 6 (Dal 78’ Pierobon S.V.) ; Correia 6.5 ; Mosti 6.5 ; Cacciamani 7 (Dal 90’ Baldi S.V.); Gabrielloni 6 ; Candellone 6.5;