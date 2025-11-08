Sottil: «Il Modena ha fatto una partita straordinaria. Solo noi in campo, complimenti ai ragazzi»

Soddisfazione e orgoglio nelle parole di Andrea Sottil dopo il pareggio ottenuto dal suo Modena contro il Frosinone. Al termine della sfida, il tecnico gialloblù ha analizzato la prestazione dei suoi uomini, lodandone la mentalità e la capacità di reagire fino all’ultimo minuto.

«Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita straordinaria – ha dichiarato Sottil ai canali ufficiali del club –. Ci tenevamo a dare continuità di prestazione e di risultati, e credo che ci siamo riusciti. Non potevamo tornare a casa a mani vuote: abbiamo giocato solo noi e lo dimostrano i numeri».

Il tecnico ha poi sottolineato la reazione della squadra, che nel finale è riuscita a trovare il gol del pareggio, evitando la sconfitta in una gara intensa e tatticamente complessa: «Sono molto contento della risposta dei miei ragazzi. Siamo rimasti lucidi anche nei momenti di difficoltà, abbiamo creato tanto e continuato a spingere fino alla fine. È la dimostrazione della forza mentale di questo gruppo».

Infine, un plauso ai subentrati, decisivi nell’ultima parte del match: «Una menzione speciale la meritano i ragazzi entrati dalla panchina – ha concluso Sottil –. Sono stati determinanti, hanno dato energia e qualità alla squadra. È questo lo spirito che voglio vedere: tutti coinvolti, tutti pronti a dare una mano».