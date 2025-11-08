Juve Stabia-Palermo, controlli serrati al “Menti” dopo il commissariamento del club

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 8, 2025

Controlli rigidissimi in occasione della sfida tra Juve Stabia e Palermo disputata al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia. Come riporta StabiaNews.it, dopo il commissariamento della società e il cambio di gestore del servizio steward, le autorità hanno disposto un vero e proprio giro di vite sulle procedure d’accesso allo stadio.

Secondo quanto riferito da StabiaNews.it, sono state predisposte almeno tre aree di prefiltraggio, ognuna con il controllo del documento d’identità e un’accurata ispezione corporea per ogni tifoso in ingresso nei vari settori. Gli accessi sono stati fortemente contingentati, con un afflusso rallentato sin dai primi minuti.

I controlli più rigidi, spiega ancora StabiaNews.it, si sono concentrati nel settore della Curva, dove molti tifosi sono riusciti a entrare solo a partita già iniziata. Una misura straordinaria che ha reso l’ingresso allo stadio particolarmente lento ma necessaria, secondo le autorità, per garantire la sicurezza dopo le vicende giudiziarie che hanno coinvolto la società stabiese.

Juve Stabia-Palermo, controlli serrati al "Menti" dopo il commissariamento del club

