Serie A, Napoli-Venezia: cambia l’arbitro a pochi minuti dall’inizio. Dirige Cosso

Cambio last minute in Napoli-Venezia, che al Maradona si affrontano per la 18^ giornata del campionato di Serie A. Non sarà Matteo Marchetti ad arbitrare la sfida tra gli azzurri e i lagunari al Maradona. Il direttore di gara di Ostia Lido, infatti, ha subito un infortunio proprio durante il riscaldamento.

Marchetti sarà sostituito da Francesco Cosso, in origine Quarto ufficiale designato della sezione di Reggio Calabria. Marchetti farà il Quarto Uomo prendendo comunque parte alla gara.