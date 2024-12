Fabrizio Romano: “Dinamo Zagabria, Bjelica a rischio esonero: idea Cannavaro”

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, Fabio Cannavaro sarebbe la prima idea scelta per la panchina di Dinamo Zagabria, nel caso in cui il club della capitale decidesse di esonerare Nenad Bjelica.

Cannavaro era uno dei nomi usciti in queste settimane come papabile sostituto in un eventuale cessione di Alessio Dionisi a Palermo. Per il tecnico si tratterebbe della terza avventura da allenatore in Europa dopo Benevento e Udinese. In bacheca l’ex difensore ha il campionato cinese e la Supercoppa di Cina vinti con il Guangzhou Evergrande tra 2018 e 2019.