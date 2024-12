Pedullà: “Palermo e Salernitana sconfitte, Dionisi e Colantuono sempre più nei guai”

Le partite delle 17:15 in Serie B hanno visto le vittorie di Catanzaro e Cittadella contro Salernitana e Palermo rispettivamente. Secondo il noto giornalista sportivo Alfredo Pedullà, queste sconfitte mettono nei guai le panchine di Alessio Dionisi e Stefano Colantuono.

Il Catanzaro ha superato la Salernitana, spingendo ulteriormente i campani verso la zona retrocessione. La situazione per Colantuono si fa dunque sempre più critica, con la sua squadra ancorata in terz’ultima posizione.

Contemporaneamente, il Cittadella ha sfruttato il proprio vantaggio casalingo per infliggere una dolorosa sconfitta al Palermo. Il risultato negativo per i rosanero aggrava la posizione di Dionisi, la cui squadra scivola all’11° posto in classifica.