Bari-Spezia, Magalini: «Mercato? Di sicuro non possiamo prendere nomi tipo Brunori»

Il direttore sportivo del Bari, Magalini, è intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta contro lo Spezia. Il dirigente, inoltre, ha condiviso le sue riflessioni sulla prestazione della squadra e sulla situazione di mercato.

Ecco le sue parole:

«Ci siamo espressi bene in alcune partite ed in altre no. Ma oggi quella del gruppo è stata una prestazione forte. Siamo riusciti a dare una sterzata importante a tutto ed è per questo che ringrazio la squadra per la partita offerta con lo Spezia. Mercato? A volte è difficile operare, di sicuro non possiamo prendere nomi tipo Brunori. La nostra volontà è però quella di attenzionare ogni reparto. Gli attaccanti da gol? I migliori in genere non si spostano. Per esperienza il mese di gennaio in generale può essere pericoloso e non bisogna rompere il giocattolo. Avevo detto che questa squadra aveva dei valori già nelle primissime battute del campionato. Credo ci siano 8-9 organici superiori al Bari, ma se qualcuno dovesse cadere noi siamo pronti a inserirci. Lavoreremo nella nostra direzione e convinzione nel lavoro quotidiano. I giocatori a disposizione li abbiamo. Falletti, per esempio, oggi ha dimostrato di essere un giocatore. Organico completo? Si, lo avevo detto nel senso che tutti i ruoli sono coperti, con giocatori bravi e meno bravi. E c’è qualcuno che deve ancora dimostrare o ha solo dimostrato in parte quello che vale. Certamente ora faremo le nostre valutazioni. Ci sta che qualcuno abbia giocato meno o meno bene. Sono 26 elementi, sono sotto valutazioni. Obaretin ad esempio ha giocato meno di altri per determinate scelte, ma per me lui è bravo. Dovessi sbilanciarmi in prospettiva dico che lui potrebbe un domani anche giocare in Champions. Oggi ha giocato bene ma anche altre volte. In difesa, comunque, siamo in difetto su qualche gol. Ma i giocatori che questa squadra ha sono mediamente validi».

«Andare in A senza playoff è impossibile, ma mantenere una posizione simile a quella che abbiamo ora non sarebbe male. Mi dispiacerebbe al contrario uscire dai playoff. Dal mio punto di vista si arriverà a fine campionato con un dislivello cortissimo tra chi farà i playoff e chi i playout. Noi non siamo qui per vivacchiare ci tengo a sottolinearlo».