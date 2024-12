Bari-Spezia, Falletti: «Meritavamo questi tre punti dopo la sconfitta a Palermo»

Cesar Falletti è stato il protagonista indiscusso nella vittoria del Bari per 2-0 contro lo Spezia, diventando il man of the match grazie a una performance decisiva. L’uruguaiano ha aperto le marcature e giocato un ruolo chiave nel propiziare l’autogol che ha sigillato il risultato, confermando il suo valore in una serata di grande calcio.

Queste le parole del giocatore in conferenza stampa:

«I rigori si possono sbagliare, ero più ansioso sulla palla inattiva che dovevo battere. Ero io il rigorista, oggi non era facile calciarlo. Sono contento principalmente per il risultato, perché la squadra si meritava questi tre punti dopo non esserci riusciti a Palermo. Sono contento perché ce lo meritavamo. Oggi ho giocato con un problema al polpaccio. Al ventesimo mi è anche venuto un crampo, ma ci sono sono passato sopra. Sono consapevole che ancora mi manca qualcosa. Tipo fare lo spunto, saltare l’uomo. Questo ti porta anche ad avere fiducia. Se funziona la squadra, funziona anche Falletti. Ma sono contento più per i miei compagni di squadra».

«Longo ha massima fiducia in me, perché mettermi in campo dopo Palermo non era facile. Noi puntiamo a stare su, siamo consapevoli che dobbiamo anche guardare sotto. Le squadre sono tutte attaccate. Oggi abbiamo vinto contro una grandissima squadra. Giocando così bene, perché non pensare alle altre su?. Sibilli? Io e Peppe possiamo giocare insieme e coesistere. Poi decide Longo come usarci. Quando c’è un centrocampo tre, davanti è più facile giocare. Lella si alzava e si abbassava più di me».