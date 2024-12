Carrarese-Cesena, Mignani: «L’allenatore deve farsi delle domande dopo queste sconfitte»

Dopo la dura sconfitta per 2-0 del Cesena in trasferta contro la Carrarese, l’allenatore Michele Mignani ha affrontato i media con un mix di autocritica e determinazione. Le sue riflessioni post-partita hanno evidenziato una profonda delusione per la prestazione del team, ma anche una chiara intenzione di non arrendersi nonostante le crescenti difficoltà.

Ecco le sue parole:

«L’allenatore deve farsi delle domande dopo queste sconfitte. Parlare con il senno di poi è troppo facile. Pensavo servisse fisicità, avevamo un po’ sofferto nelle gare precedenti. Ci siamo troppo preoccupati di fare la fase difensiva, poi se non c’è la reazione dopo il gol significa che sei debole. Siamo troppo deboli, la partita poteva finire anche in modo più pesante. Dimissioni? La squadra non è allo sbando, io penso a lavorare e non alle dimissioni. Il nostro mestiere è fatto di annate positive e negative. La squadra ha perso certezze. Normale che un allenatore si faccia delle domande quando non riesce a trovare risposte. Mi confronto con i miei collaboratori e con la società, è normale. Serve più atteggiamento e cattiveria, dobbiamo essere più liberi mentalmente. Peggior prestazione dell’anno? Nella ripresa ci siamo sciolti, la Carrarese ha legittimato la sua vittoria e io gli faccio i miei complimenti. Malumore piazza? Mi sento responsabile nei confronti di tifosi, dirigenti e datori di lavoro. Io cerco di impegnarmi tutti i giorni che vado al campo e di fare il meglio possibile, mettendo la squadra nelle condizioni di dare il massimo. Dobbiamo continuare a farci esami di coscienza».