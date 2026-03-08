Serie A: Milan avanti 1-0 all’intervallo sull’Inter

Si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo tra Milan e Inter. La partita è stata vivace, con diverse occasioni da entrambe le parti, ma a sbloccare il risultato ci ha pensato Youssouf Fofana al 35’, con un rapido assist per Pervis Estupinan che ha calciato verso l’incrocio sul lato sinistro, sorprendendo il portiere avversario.

L’Inter ha provato a reagire con azioni insistite e tiri dalla distanza, soprattutto con Dimarco, Mkhitaryan e Barella, ma la difesa del Milan e l’ottima prestazione di Maignan hanno mantenuto inviolata la porta. I rossoneri hanno avuto anche un paio di chance per raddoppiare, con Rabiot e Saelemaekers, ma la precisione non è stata sufficiente.





Non sono mancati momenti di intensità e contrasti duri, con alcuni interventi fermati dall’arbitro Doveri, come quello di Zielinski. L’Inter dovrà trovare maggiore incisività nella ripresa per cercare di rimontare, mentre il Milan può gestire con vantaggio minimo un match aperto fino all’ultimo minuto.