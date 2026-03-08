Di Marzio: “Sampdoria, dubbi sulla panchina: c’è l’idea Iachini”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
iachini

Dopo la sconfitta contro il Frosinone, la Sampdoria si prende tempo per valutare il futuro del tandem tecnico formato da Gregucci e Foti.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza sta considerando diverse opzioni in caso di esonero, tra cui il possibile ritorno in blucerchiato di Beppe Iachini, già allenatore della Sampdoria nella stagione 2011/2012.


Secondo lo stesso Di Marzio, Jesper Fredberg, Director e CEO Area Football della Sampdoria, in un’intervista al Secolo XIX ha confermato che la società sta valutando attentamente la posizione dello staff tecnico e che in serata saranno prese decisioni definitive. Tra le idee sul tavolo, il ritorno di Iachini sembra essere una delle ipotesi più concrete.

La Sampdoria, quindi, resta in attesa di decidere se confermare la coppia Gregucci-Foti o optare per un cambio di guida tecnica in vista delle prossime sfide del campionato.

