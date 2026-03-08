Serie B: Pescara travolge il Bari 4-0. La classifica aggiornata
Il Pescara domina il Bari nella 29ª giornata di Serie B, conquistando una vittoria netta per 4-0. I biancoazzurri partono forte già nel primo tempo e chiudono i primi 45 minuti avanti 2-0 grazie a Di Nardo, che apre le danze al 13’, e a Lorenzo Insigne, che trasforma un calcio di rigore al 40’. Il Bari fatica a reagire, creando pochissime occasioni, con Moncini protagonista di un unico tentativo fuori misura.
Nella ripresa il Pescara non rallenta e cala altri due gol in rapida successione: al 47’ Di Nardo firma la doppietta personale approfittando di un’uscita non impeccabile del portiere avversario, mentre al 56’ Luca Valzania chiude i conti capitalizzando una respinta corta.
Il Bari appare completamente in bambola, con cambi e inserimenti che non riescono a dare ritmo alla squadra. Il Pescara, invece, controlla senza problemi il match fino al fischio finale, consolidando una prestazione tecnica e tattica convincente.
Con questo successo, i biancoazzurri si rilanciano in classifica, mentre il Bari resta in difficoltà, cercando risposte immediate nelle prossime giornate.
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Venezia – 63
Monza – 60
Frosinone – 58
Palermo – 57
Catanzaro – 49
Modena – 44
Juve Stabia – 40
Cesena – 39
Südtirol – 37
Padova – 34
Avellino – 33
Carrarese – 32
Empoli – 31
Entella – 31
Sampdoria – 30
Mantova – 30
Spezia – 29
Reggiana – 29
Bari – 28
Pescara – 25