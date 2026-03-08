Serie B: Pescara travolge il Bari 4-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file4 (88)

Il Pescara domina il Bari nella 29ª giornata di Serie B, conquistando una vittoria netta per 4-0. I biancoazzurri partono forte già nel primo tempo e chiudono i primi 45 minuti avanti 2-0 grazie a Di Nardo, che apre le danze al 13’, e a Lorenzo Insigne, che trasforma un calcio di rigore al 40’. Il Bari fatica a reagire, creando pochissime occasioni, con Moncini protagonista di un unico tentativo fuori misura.

Nella ripresa il Pescara non rallenta e cala altri due gol in rapida successione: al 47’ Di Nardo firma la doppietta personale approfittando di un’uscita non impeccabile del portiere avversario, mentre al 56’ Luca Valzania chiude i conti capitalizzando una respinta corta.


Il Bari appare completamente in bambola, con cambi e inserimenti che non riescono a dare ritmo alla squadra. Il Pescara, invece, controlla senza problemi il match fino al fischio finale, consolidando una prestazione tecnica e tattica convincente.

Con questo successo, i biancoazzurri si rilanciano in classifica, mentre il Bari resta in difficoltà, cercando risposte immediate nelle prossime giornate.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Venezia – 63

Monza – 60

Frosinone – 58

Palermo – 57

Catanzaro – 49

Modena – 44

Juve Stabia – 40

Cesena – 39

Südtirol – 37

Padova – 34

Avellino – 33

Carrarese – 32

Empoli – 31

Entella – 31

Sampdoria – 30

Mantova – 30

Spezia – 29

Reggiana – 29

Bari – 28

Pescara – 25

