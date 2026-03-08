Catanzaro-Empoli, Stefanelli dopo la sconfitta: «C’è grande incazzatura, gara difficile da commentare»

Dopo la sconfitta dell’Empoli sul campo del Catanzaro, il direttore sportivo Stefano Stefanelli ha commentato la prestazione della squadra, esprimendo chiaramente il suo disappunto.

«Una gara difficile da commentare, sapevamo che la partita fosse complicata così come il momento», ha detto Stefanelli. «Ci aspettavamo una prova d’orgoglio e l’inizio è stato così, con attenzione, cattiveria e voglia di far male a un avversario forte. Poi nella ripresa tutto è svanito, cosa che non si può oggettivamente accettare, ed è anche difficile da capire. C’è grande incazzatura perché sinceramente ci si aspettava tutti qualcosa in più».





Il diesse ha inoltre sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: «Certo, dispiace anche per loro. Sono eccezionali, non ci hanno mai fatto mancare l’impegno, sono venuti anche qui in una trasferta così lontana e ci hanno sostenuti. Vogliamo dare loro una soddisfazione il prima possibile. Le prossime partite sono delle battaglie e abbiamo bisogno anche di loro, di tutta Empoli».