Mantova-Juve Stabia, il ds Lovisa ci mette la faccia dopo la sconfitta: «Così si fa grande fatica a salvarsi»

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Mantova 1911, il direttore sportivo della Juve Stabia Matteo Lovisa ha commentato con onestà la prestazione della squadra e il momento delicato in classifica.

«Penso che nei momenti cruciali del campionato è giusto che chi ha scelto ogni singolo giocatore negli ultimi tre anni, lo staff tecnico e tutto l’organico tecnico, ci metta la faccia, perché veniamo da un momento non buono», ha detto Lovisa. «L’approccio della squadra oggi non è stato quello di una squadra che vuole salvarsi velocemente, perché il nostro obiettivo è quello della salvezza».





Il dirigente ha poi sottolineato la necessità di cambiare mentalità: «È giusto che lo sappiano tutti, l’ho detto adesso ai ragazzi, lo sappiamo noi, lo sa l’ambiente: alla salvezza così non ci si arriva velocemente, anzi si farà grande fatica perché l’approccio non è stato assolutamente buono. Penso che il Mantova abbia vinto meritatamente perché ha ben chiaro qual è l’obiettivo e evidentemente noi non ce l’abbiamo chiaro».

Lovisa ha infine lanciato un monito in vista delle prossime partite: «Da oggi fino alla gara di sabato non parla nessuno, perché la mentalità deve essere ben diversa. Questo è un campionato che richiede questo tipo di mentalità; l’aspetto tecnico-tattico passa in secondo piano».