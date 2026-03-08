Mantova-Juve Stabia, Modesto: «Grande personalità dei ragazzi, è un passo in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
PALERMO MANTOVA MODESTO

 

Dopo il successo contro la Juve Stabia, il tecnico del Mantova 1911 Francesco Modesto ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per l’atteggiamento mostrato in campo.

«L’episodio è girato dalla parte nostra, ma ce lo siamo anche andati a cercare perché la partita è iniziata bene», ha spiegato l’allenatore. «Grande personalità da parte dei ragazzi rispetto alla partita con la Carrarese in casa, dove c’era molta più tensione».


Modesto ha poi sottolineato la qualità della prestazione offerta dalla squadra: «Sapevamo che l’avversario era la Juve Stabia e secondo me gli abbiamo chiuso tante situazioni in cui loro sono molto bravi. I ragazzi oggi hanno fatto una prestazione molto bella, sia a livello tecnico che tattico».

Infine, il tecnico ha ribadito l’importanza del risultato in ottica finale di stagione: «Non era semplice, perché è una vittoria che rappresenta un passo in più da qui fino alla fine».

