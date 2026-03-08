Empoli, Dionisi sotto osservazione dopo i risultati altalenanti

La situazione in casa Empoli resta da monitorare. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il ritorno in panchina di Alessio Dionisi era stato accolto con entusiasmo e con la speranza di dare una svolta alla stagione.

L’ex tecnico del Palermo era tornato con grandi motivazioni e con l’obiettivo di migliorare il lavoro impostato in precedenza da Fabrizio Pagliuca. Tuttavia, il percorso degli azzurri finora è stato caratterizzato da risultati altalenanti e senza particolari exploit.





Al momento Dionisi non sarebbe a rischio immediato di esonero, ma – sottolinea Pedullà – se l’Empoli non dovesse cambiare passo nelle prossime settimane la situazione potrebbe diventare più delicata. Il club toscano si aspetta segnali concreti già dalle prossime partite per rilanciare le proprie ambizioni. ⚽