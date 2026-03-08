Empoli, Dionisi sotto osservazione dopo i risultati altalenanti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
palermo empoli 3-2 (86)dionisi

La situazione in casa Empoli resta da monitorare. Come riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, il ritorno in panchina di Alessio Dionisi era stato accolto con entusiasmo e con la speranza di dare una svolta alla stagione.

L’ex tecnico del Palermo era tornato con grandi motivazioni e con l’obiettivo di migliorare il lavoro impostato in precedenza da Fabrizio Pagliuca. Tuttavia, il percorso degli azzurri finora è stato caratterizzato da risultati altalenanti e senza particolari exploit.


Al momento Dionisi non sarebbe a rischio immediato di esonero, ma – sottolinea Pedullà – se l’Empoli non dovesse cambiare passo nelle prossime settimane la situazione potrebbe diventare più delicata. Il club toscano si aspetta segnali concreti già dalle prossime partite per rilanciare le proprie ambizioni. ⚽

Serie B: Pescara chiude avanti il primo tempo,Bari sotto 2-0

Carrarese-Palermo, Pohjanpalo: «Tre punti importantissimi. Testa al Monza»

Inzaghi dopo Carrarese-Palermo: «Vittoria di grande sofferenza, ma fondamentale per la classifica»

Carrarese-Palermo 0-1, Torregrossa: «C'è rammarico, oggi la palla non voleva entrare»

Carrarese-Palermo 0-1, Calabro: «Prestazione eccezionale, meritavamo di più»

Sampdoria, crisi senza fine: rischio esonero per Gregucci e Foti

Pescara-Bari, calcio d'inizio ritardato: problemi al VAR

Palermo, colpo a Carrara: rosanero a -3 dal Monza prima dello scontro diretto

Frosinone, Alvini dopo il 3-0 alla Sampdoria: «Vittoria da grande squadra»

Empoli, incubo Serie C. Dionisi: «La responsabilità è di tutti»

Catanzaro, Aquilani dopo l'Empoli: «Squadra straordinaria. Pittarello? Ci ho sempre creduto»

Serie B, 29ª giornata: Frosinone travolge la Samp, rimonta Catanzaro sull'Empoli. Risultati e classifica

