Serie B: Pescara chiude avanti il primo tempo,Bari sotto 2-0
Si chiude sul 2-0 per il Delfino Pescara 1936 il primo tempo della sfida contro il SSC Bari, con gli abruzzesi cinici nello sfruttare le occasioni create nei primi 45 minuti.
Il match si sblocca al 13’, quando Antonio Di Nardo porta in vantaggio i padroni di casa con una conclusione precisa su assist di Andrea Cagnano. Il Pescara continua a spingere e crea diversi pericoli alla difesa biancorossa.
Il Bari prova a reagire, ma fatica a trovare spazi. Al 40’ arriva così il raddoppio degli abruzzesi: Lorenzo Insigne trasforma con freddezza un calcio di rigore, firmando il 2-0 che manda le squadre negli spogliatoi.
All’intervallo il Pescara conduce dunque con due gol di vantaggio, mentre il Bari sarà chiamato a cambiare ritmo nella ripresa per provare a rientrare in partita