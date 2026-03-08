Carrarese-Palermo, Pohjanpalo: «Tre punti importantissimi. Testa al Monza»

Dopo la vittoria per 0-1 del Palermo FC sul campo della Carrarese allo Stadio dei Marmi, anche l’attaccante rosanero Joel Pohjanpalo è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per commentare il successo.

Il centravanti finlandese ha sottolineato l’importanza della vittoria conquistata in un campo difficile:


«Sì, i tre punti sono molto importanti. Sono felice per la mia prestazione in campo. Voglio fare anche i complimenti alla Carrarese per come ha giocato: sono una squadra molto brava. Però siamo molto felici per questi tre punti».

Pohjanpalo ha poi parlato dei suoi numeri stagionali, che lo vedono protagonista con 20 gol e 5 assist in 29 giornate di campionato, confermando la voglia di continuare a migliorarsi:

«Quando giochi per una squadra come il Palermo e sei l’attaccante principale, ci si aspetta tanti gol da te. Venti gol sono un grande passo, ma voglio farne ancora di più».

Infine, lo sguardo si sposta già al prossimo impegno, lo scontro diretto contro il AC Monza, distante solo tre punti in classifica. Una gara che potrebbe avere un peso importante nella corsa del Palermo:

«Sabato ci aspetta una grande partita contro il Monza. Siamo a soli tre punti di distanza e una vittoria sarebbe importantissima per tutti: per la squadra e per lo staff».

L’attaccante rosanero si aspetta però una gara molto intensa, anche perché il Monza arriva dalla sconfitta contro lo Spezia Calcio:

«Nel calcio succede sempre di tutto, come il cartellino rosso che ha cambiato quella partita. Ci aspettiamo un Monza molto arrabbiato».

