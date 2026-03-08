Inzaghi dopo Carrarese-Palermo: «Vittoria di grande sofferenza, ma fondamentale per la classifica»

Il Palermo torna dalla Toscana con tre punti pesantissimi. I rosanero hanno infatti battuto 0-1 la Carrarese allo Stadio dei Marmi, al termine di una gara combattuta e ricca di difficoltà. Un successo di grande carattere che permette al Palermo di accorciare la classifica e arrivare con fiducia al prossimo scontro diretto.

Al termine della partita, il tecnico rosanero Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club, commentando la prestazione della sua squadra.





«È stata una partita durissima», ha spiegato l’allenatore del Palermo. «Su questo campo avevo perso l’anno scorso anche con il Pisa. È un terreno molto complicato, dove si gioca quasi un altro calcio. Siamo riusciti a opporre resistenza, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo sofferto molto».

Inzaghi ha sottolineato il valore del risultato ottenuto su un campo storicamente difficile: «Qui ha perso anche il Venezia. Sono partite particolari. La cosa più importante era portare a casa il risultato, tre punti fondamentali per accorciare la classifica. Non è stata la nostra migliore prestazione, ma è stata una vittoria di squadra, di grande sacrificio. Questo è un messaggio importante in vista della partita di sabato».

Durante il match c’è stata anche apprensione per le condizioni di Patryk Peda, costretto a lasciare il campo in anticipo. L’allenatore ha però rassicurato sulle sue condizioni: «Peda ha preso un calcione, ma nulla di preoccupante. Voglio sottolineare anche l’impatto positivo di chi è entrato dalla panchina: i cambi ci hanno dato molto e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio rispetto al primo».

Il tecnico rosanero ha poi evidenziato la continuità di risultati della squadra: «Abbiamo ritrovato continuità dopo il pareggio di Mantova 1911. Nelle ultime diciassette partite abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare su questa strada».

Infine, uno sguardo al prossimo impegno contro il AC Monza, reduce dalla sconfitta per 4-2 contro lo Spezia Calcio: «Sarà una partita che tutti vorrebbero giocare. Ci siamo avvicinati sensibilmente e ora siamo pienamente dentro alla lotta. Il Monza vorrà riscattarsi, ma noi dovremo andare in campo per fare una grande gara».