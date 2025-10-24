Serie A: Milan avanti 1-0 sul Pisa dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2025

Termina qui la prima frazione di gioco dell’anticipo di Serie A tra Milan e Pisa. Rossoneri avanti per 1-0 a San Siro, che al momento rimangono al primo posto in classifica.

Grande inizio di gara da parte della formazione di Massimiliano Allegri, che trova il gol al 7′ minuto con un gran gol da fuori area di Rafael Leao. Nella seconda frazione di gioco i rossoneri saranno chiamati a difendere il risultato per consolidare il primato in classifica.

