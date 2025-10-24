Verso Juve Stabia-Padova, Abate: «Vogliamo dare un segnale e dare lustro alla città»

A due giorni dal match tra Juve Stabia e Padova, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT 2025/26, ha parlato in conferenza stampa l’allenatore dei campani Ignazio Abate.

«Arriviamo da una settimana particolare, io sono qui per fare calcio e vi dico che i ragazzi hanno fatto una grandissima settimana di lavoro. Andremo a Padova ad affrontare una squadra complicata con un allenatore preparatissimo. Fare punti a Padova significherebbe tantissimo soprattutto alla luce di quanto successo: qui al campo siamo circondati da persone perbene», ha dichiarato il tecnico.

Abate ha poi analizzato la situazione indisponibili: «Siamo contati: si sono fermati Pierobon, Varnier e Duca. Non esiste la formula magica, se si crede in qualcosa bisogna andare dritti su questa strada. Vogliamo giocare a calcio non solo con la palla ma anche e soprattutto senza. Possiamo fare molto meglio con la palla ma stiamo crescendo e migliorando»

Infine ha aggiunto: «È difficile convincere a venire ma dopo nessuno vuole andare via. Anche noi vogliamo dare un segnale e dare lustro alla città. Rispetto a Mantova quando ci siamo abbassati con l’Avellino avevo la sensazione che non ci avrebbero mai fatto gol, questo è uno step di crescita fondamentale per toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo pensare una partita per volta: la prossima sarà la più difficile di tutte»