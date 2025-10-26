Serie A, Lazio-Juventus 1-0: decide Basic, biancocelesti cinici all’Olimpico. La classifica aggiornata

La Lazio supera la Juventus per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie a una rete di Toma Basic al 9’. Il centrocampista croato, servito da Danilo Cataldi, trova la deviazione decisiva che beffa Mattia Perin e regala ai biancocelesti tre punti pesantissimi.

La Juventus domina il possesso palla (63%) ma fatica a rendersi pericolosa. Vlahovic e David si vedono neutralizzare da un attento Provedel, mentre Conceição spreca da fuori area. La Lazio, compatta e ordinata, contiene con efficacia le iniziative avversarie e difende il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro Andrea Colombo.

Prestazione solida dei padroni di casa, che capitalizzano l’unica vera occasione del match. Per la Juventus, tanto possesso ma poca incisività sotto porta.

La classifica aggiornata

Napoli – 18

Roma – 18

Milan – 17

Inter – 15

Bologna – 14

Como – 13

Atalanta – 12

Juventus – 12

Udinese – 11

Lazio – 11

Cremonese – 11

Torino – 10

Sassuolo – 10

Cagliari – 9

Parma – 7

Lecce – 6

Verona – 5

Fiorentina – 4

Pisa – 4

Genoa – 3