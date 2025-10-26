Serie A, Lazio-Juventus 1-0: decide Basic, biancocelesti cinici all’Olimpico. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

La Lazio supera la Juventus per 1-0 allo Stadio Olimpico grazie a una rete di Toma Basic al 9’. Il centrocampista croato, servito da Danilo Cataldi, trova la deviazione decisiva che beffa Mattia Perin e regala ai biancocelesti tre punti pesantissimi.

La Juventus domina il possesso palla (63%) ma fatica a rendersi pericolosa. Vlahovic e David si vedono neutralizzare da un attento Provedel, mentre Conceição spreca da fuori area. La Lazio, compatta e ordinata, contiene con efficacia le iniziative avversarie e difende il vantaggio fino al triplice fischio dell’arbitro Andrea Colombo.

Prestazione solida dei padroni di casa, che capitalizzano l’unica vera occasione del match. Per la Juventus, tanto possesso ma poca incisività sotto porta.

La classifica aggiornata

Napoli – 18

Roma – 18

Milan – 17

Inter – 15

Bologna – 14

Como – 13

Atalanta – 12

Juventus – 12

Udinese – 11

Lazio – 11

Cremonese – 11

Torino – 10

Sassuolo – 10

Cagliari – 9

Parma – 7

Lecce – 6

Verona – 5

Fiorentina – 4

Pisa – 4

Genoa – 3

Ultimissime

Serie A, Lazio-Juventus 1-0: decide Basic, biancocelesti cinici all’Olimpico. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Serie C Girone C: la Salernitana batte la Casertana 2-1 e torna a sorridere. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025
Pallone Serie A

Tragedia in autostrada: squadra aggredita dai tifosi | C’è una vittima, si ferma subito il Campionato

Marco Fanfani Ottobre 26, 2025

Serie A, all’Olimpico Lazio avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Serie C, Girone C: Salernitana e Casertana ferme sullo 0-0 dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025