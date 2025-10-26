Serie C Girone C: la Salernitana batte la Casertana 2-1 e torna a sorridere. La classifica aggiornata
Si chiude l’11ª giornata del Girone C di Serie C con la vittoria della Salernitana, che supera in casa la Casertana per 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, il match si accende nella ripresa: al 60’ Liguori rompe l’equilibrio portando avanti i granata. Quindici minuti più tardi, al 75’, arriva il raddoppio firmato Golemic, che sembra mettere in cassaforte il risultato.
La Casertana però non si arrende e trova il gol dell’orgoglio all’81’ con Bacchetti, riaprendo i giochi negli ultimi minuti. Nonostante il forcing finale degli ospiti, la Salernitana resiste e conquista tre punti preziosi che la rilanciano in classifica.
Una gara intensa, decisa da un secondo tempo vivace e ricco di emozioni, che conferma la crescita della squadra granata davanti al proprio pubblico.
La classifica aggiornata:
Salernitana – 25
Catania – 24
Benevento – 22
Cosenza – 19
Casarano – 18
Monopoli – 18
Casertana – 17
Crotone – 17
Atalanta U23 – 14
Altamura – 14
Potenza – 13
Latina – 13
Sorrento – 12
Trapani – 11
Cavese – 11
Audace Cerignola – 10
Foggia – 10
Giugliano – 9
Picerno – 7
Siracusa – 6