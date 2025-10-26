Serie C Girone C: la Salernitana batte la Casertana 2-1 e torna a sorridere. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Si chiude l’11ª giornata del Girone C di Serie C con la vittoria della Salernitana, che supera in casa la Casertana per 2-1. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reti, il match si accende nella ripresa: al 60’ Liguori rompe l’equilibrio portando avanti i granata. Quindici minuti più tardi, al 75’, arriva il raddoppio firmato Golemic, che sembra mettere in cassaforte il risultato.

La Casertana però non si arrende e trova il gol dell’orgoglio all’81’ con Bacchetti, riaprendo i giochi negli ultimi minuti. Nonostante il forcing finale degli ospiti, la Salernitana resiste e conquista tre punti preziosi che la rilanciano in classifica.

Una gara intensa, decisa da un secondo tempo vivace e ricco di emozioni, che conferma la crescita della squadra granata davanti al proprio pubblico.

La classifica aggiornata:

Salernitana – 25

Catania – 24

Benevento – 22

Cosenza – 19

Casarano – 18

Monopoli – 18

Casertana – 17

Crotone – 17

Atalanta U23 – 14

Altamura – 14

Potenza – 13

Latina – 13

Sorrento – 12

Trapani – 11

Cavese – 11

Audace Cerignola – 10

Foggia – 10

Giugliano – 9

Picerno – 7

Siracusa – 6

Ultimissime

Serie C Girone C: la Salernitana batte la Casertana 2-1 e torna a sorridere. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025
Pallone Serie A

Tragedia in autostrada: squadra aggredita dai tifosi | C’è una vittima, si ferma subito il Campionato

Marco Fanfani Ottobre 26, 2025

Serie A, all’Olimpico Lazio avanti 1-0 sulla Juventus dopo i primi 45′

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

Serie C, Girone C: Salernitana e Casertana ferme sullo 0-0 dopo il primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025

TMW: “Mantova, riflessioni in corso sul tecnico Possanzini: ipotesi Corini”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 26, 2025