Serie A: Lazio avanti di misura contro il Monza. Pari tra Cagliari e Parma. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di Serie A.

Cagliari vs Parma 0-0 Nel match al Sardegna Arena, Cagliari e Parma chiudono la prima frazione di gioco senza reti. Entrambe le squadre hanno cercato di imporsi, ma il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0, con poche occasioni da gol degne di nota.

Lazio vs Monza 1-0 La Lazio prende il comando nel suo incontro casalingo contro il Monza grazie a un gol di Adam Marusic al 31′. Il calciatore ha sfruttato un’ottima occasione per portare in vantaggio i biancocelesti, che cercano di consolidare la loro posizione in classifica con una vittoria in casa.