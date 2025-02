Serie B: Cremonese avanti 1-0 sul Sudtirol. Nessun gol tra Reggiana e Cesena. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di Serie B in campo questo pomeriggio.

Cremonese vs Sudtirol 1-0 La Cremonese ha preso il comando nella sfida casalinga contro il Sudtirol grazie a un gol di Vandeputte al 28′. Il centrocampista ha trovato il fondo della rete con un colpo ben piazzato, dando ai suoi la guida temporanea nel punteggio.

Reggiana vs Cesena 0-0 A Reggio Emilia, Reggiana e Cesena si trovano in una situazione di stallo al termine del primo tempo. Nonostante alcune occasioni da una parte e dall’altra, il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

Spezia vs Palermo 0-1 Il match tra Spezia e Palermo ha avuto un inizio fulminante. Andrea Ranocchia ha sorpreso tutti con un tiro dalla distanza, trovando la rete dopo appena 27 secondi dal fischio d’inizio. Verso il 30′ lo Spezia sembrava aver trovato il gol del pareggio con Mateju, ma l’esultanza è stata breve: il gol è stato annullato dopo un controllo al VAR per un fallo su Audero. Il Palermo si mantiene quindi in vantaggio con il minimo scarto.