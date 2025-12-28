Serie A: Lautaro decide il posticipo, Inter batte Atalanta 0-1 al Gewiss
L’Inter espugna il Gewiss Stadium superando l’Atalanta per 0-1 al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere il match è Lautaro Martinez, che al 65’ sfrutta al meglio un pallone in area e batte Carnesecchi con un rasoterra preciso.
Nel primo tempo i nerazzurri avevano già trovato il gol con Thuram, poi annullato dal VAR per fuorigioco, e costruito diverse occasioni con Luis Henrique, Barella e lo stesso Lautaro. L’Atalanta prova a reagire nella ripresa, trova anche una rete con Scamacca, ma anche in questo caso il fuorigioco spegne l’esultanza.
Nel finale i bergamaschi spingono alla ricerca del pari, ma la difesa dell’Inter regge l’urto e porta a casa tre punti pesantissimi. Vittoria di carattere per la squadra di Chivu, che conferma solidità e cinismo nei momenti chiave della partita.
Classifica Serie A
Inter — 36
Milan — 35
Napoli — 34
Juventus — 32
Roma — 30
Como — 27
Bologna — 26
Lazio — 24
Sassuolo — 22
Atalanta — 22
Udinese — 22
Cremonese — 21
Torino — 20
Cagliari — 18
Parma — 17
Lecce — 16
Genoa — 14
Verona — 12
Pisa — 11
Fiorentina — 9