Serie A: Lautaro decide il posticipo, Inter batte Atalanta 0-1 al Gewiss

L’Inter espugna il Gewiss Stadium superando l’Atalanta per 0-1 al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere il match è Lautaro Martinez, che al 65’ sfrutta al meglio un pallone in area e batte Carnesecchi con un rasoterra preciso.

Nel primo tempo i nerazzurri avevano già trovato il gol con Thuram, poi annullato dal VAR per fuorigioco, e costruito diverse occasioni con Luis Henrique, Barella e lo stesso Lautaro. L’Atalanta prova a reagire nella ripresa, trova anche una rete con Scamacca, ma anche in questo caso il fuorigioco spegne l’esultanza.

Nel finale i bergamaschi spingono alla ricerca del pari, ma la difesa dell’Inter regge l’urto e porta a casa tre punti pesantissimi. Vittoria di carattere per la squadra di Chivu, che conferma solidità e cinismo nei momenti chiave della partita.

Classifica Serie A

Inter — 36

Milan — 35

Napoli — 34

Juventus — 32

Roma — 30

Como — 27

Bologna — 26

Lazio — 24

Sassuolo — 22

Atalanta — 22

Udinese — 22

Cremonese — 21

Torino — 20

Cagliari — 18

Parma — 17

Lecce — 16

Genoa — 14

Verona — 12

Pisa — 11

Fiorentina — 9