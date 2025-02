Serie A: la Lazio frena la fuga in vetta del Napoli, all’Olimpico termina 2 a 2. La classifica aggiornata

La Lazio frena il Napoli e spiana la strada all’Inter. Allo stadio Olimpico di Roma si conclude sul risultato di 2 a 2 il big-match della 25esima giornata, con le due squadre scese in campo con l’obiettivo di ottenere punti pesanti per i loro obiettivi. I biancocelesti partono subito col piede sull’acceleratore, andando in vantaggio al 6′ grazie alla rete di Isaksen. Gli uomini di Antonio Conte ci mettono solamente sette minuti per reagire e infatti, al 13′, Lukaku serve Raspadori il quale sigla il gol dell’1 a 1. Per tutta la prima frazione di gioco sono i padroni di casa a rendersi più pericolosi, ma i partenopei tengono duro e vanno a riposo sul risultato in parità. Nella ripresa, esattamente al 64′, la sfortunata autorete di Marusic porta avanti il Napoli, che subito dopo trema per via del gol annullato a Zaccagni. Proprio quando la vittoria sembrava in pugno, i campani si fanno sorprendere e all’87’ subiscono la rete del definitivo 2 a 2 siglata da Dia. Grazie a questo risultato, l’Inter potrebbe diventare la nuova capolista del campionato, ma per farlo dovrà battere la Juventus a Torino: una gara che interesserà anche alla Lazio, che spera in un successo dei nerazzurri per mantenere le distanze dai bianconeri in ottica quarto posto.

Ecco la classifica aggiornata:

Napoli – 56 punti

Inter – 54 punti

Atalanta – 51 punti

Lazio – 46 punti

Juventus – 43 punti

Fiorentina – 42 punti

Bologna – 41 punti

Milan – 38 punti

Roma – 34 punti

Udinese – 30 punti

Torino – 28 punti

Genoa – 27 punti

Cagliari – 25 punti

Lecce – 24 punti

Verona – 23 punti

Como – 22 punti

Empoli – 21 punti

Parma – 20 punti

Venezia – 16 punti

Monza – 13 punti