Termina il primo tempo della sfida di Serie A tra Juventus e Monza. Partono meglio i bianconeri che dominano fin dai primi istanti di gioco. La rete del vantaggio è siglata da Kolo Muani che all’11’ insacca in rete e porta avanti i bianconeri. Il Monza accusa e subisce la rete dello 0-2 grazie a Nico Gonzalez che al 37′ è bravo a sfruttare l’occasione favorevole. La Juve chiude in inferiorità il primo tempo per l’espulsione di Yldiz.

