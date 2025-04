Reggiana, Fico sulla salvezza: «I verdetti arriveranno all’ultima giornata»

Il vice presidente della Reggiana Giuseppe Fico ha commentato ai microfoni del Resto del Carlino la vittoria importante in chiave salvezza dei granata sul Cittadella:

«La vittoria mancava da dieci partite, tre mesi, e per questo il 2-1 contro il Cittadella è stato come togliersi un peso di una tonnellata. Siamo contenti, ma senza esaltarci. Sarà una dura lotta punto a punto. Magari mi sbaglio, ma per me i verdetti arriveranno all’ultima giornata e quindi fare i conti è impossibile. – prosegue il dirigente granata – Cittadella? Eravamo un po’ a corto di uomini tra infortuni e squalifiche, sapevamo che ci sarebbe stato da lottare. Nell’ultimo quarto d’ora eravamo un po’ cotti, ma va benissimo così. Raramente abbiamo battuto squadre del nostro livello o inferiore. Il mister ha portato una mentalità diversa e si è vista».