Brescia, Maran resta fino a fine stagione

Come riportato da Bresciaoggi.it, il club di Massimo Cellino ha scelto di affidarsi a Maran per questi ultimi quattro match di campionato. Il patron delle rondinelle stava forzando per l’addio del tecnico, specie dopo la sconfitta rimediata nell’ultimo turno contro il Pisa., avviando anche alcuni contatti con gli entourage di diversi allenatori.

Adesso, però, è arrivato il clamoroso dietrofront che permetterà all’allenatore di concludere la stagione sulla panchina del Brescia.