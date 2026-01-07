Serie A: Inter unica a segno, equilibrio totale negli altri campi dopo i primi 45′

Primi tempi all’insegna dell’equilibrio nella serata di Serie A. Cinque partite su sei vanno all’intervallo sul risultato di 0-0, segno di grande attenzione tattica e di partite bloccate, con difese compatte e poche occasioni realmente pulite.

L’unica eccezione è l’Inter, che riesce a sbloccare il risultato e va al riposo in vantaggio per 1-0, confermando la propria capacità di colpire anche in contesti chiusi. Un gol che potrebbe indirizzare il match e mettere pressione agli avversari nella ripresa.

Per Lazio, Fiorentina, Parma, Torino e Udinese, invece, il primo tempo si chiude senza reti: ritmi controllati, poche verticalizzazioni e tanta fase di studio. Nella seconda frazione ci si aspetta un cambio di passo, con le squadre costrette ad alzare il baricentro per provare a rompere l’equilibrio e cercare i tre punti.

Una prima metà di gara quindi prudente, che lascia aperti tutti gli scenari per i secondi 45 minuti.

Lazio-Fiorentina 0-0

Parma-Inter 0-1

Torino-Udinese 0-0